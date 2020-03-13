Из Украины с запретом на въезд выставили корреспондента российского телеканала

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Пятница, 13 марта 2020, 12:25

Представителю российского СМИ запретили въезд в Украину на 3 года за незаконное посещение временно оккупированного Крыма.

Источник: Государственная пограничная служба, информированный собеседник УП

Детали: Пограничники отмечают, что в поле их зрения накануне попал россиянин, находившийся в Украину с частной целью и улетавший обратным рейсом из аэропорта "Борисполь".

На момент его вылета из Украины стало известно, что он нарушил украинское законодательство, а именно – незаконно пересек границу в закрытом пункте пропуска ТОТ АР Крым.

Во время разговора человек всячески отрицал о своем пребывании в Крыму и начал путаться в своих ответах на вопросы правоохранителей.

После приведения неопровержимых доказательств россиянин таки "вспомнил", как он попал на территорию Украины в 2018 году.

Сейчас за нарушение законов Украины пограничники запретили россиянину въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года и отправили обратным рейсом в Минск.

По данным "Украинской правды", речь идет о корреспонденте российского телеканала НТВ Алексее Петрушко. В сети можно найти его сюжет из оккупированного Россией полуострова.

Темы: Росcия СМИ граница Пограничная служба Крым


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