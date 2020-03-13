Еверест закрили на карантин

Уряд Непалу закрив гору Еверест на карантин до кінця сезону, 30 квітня, через спалах коронавірусу.

Джерело: BBC News

Дослівно: "Уряд Непалу оголосив, що скасує всі дозволи на сходження з 14 березня до 30 квітня".

Деталі: Речник прем’єр-міністра Непалу Нараян Прасад Бідарі заявив, що всі видані дозволи та дозволи, які мали видати на сезон Еверест-2020, також будуть скасовані.

Він порадив іноземцям, які приїхали в Непал, залишатися на карантині протягом 14 днів.

Китай уже скасував експедиції з північного боку гори.

Згідно з повідомленням Kathmandu Post, Непал заробляє 4 мільйони доларів щороку на дозволах для сходження альпіністів на Еверест.

Більшість альпіністів приїжджають до Непалу з США, Індії, Китаю, Великобританії, Японії та Південної Кореї.