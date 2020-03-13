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Эверест закрыли на карантин

Пятница, 13 марта 2020, 12:21
Эверест закрыли на карантин

Правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона, 30 апреля, из-за вспышки коронавируса.

Источник: BBC News

Дословно: "Правительство Непала объявило, что отменит все разрешения на восхождение с 14 марта по 30 апреля".

Детали: Спикер премьер-министра Непала Нараян Прасад Бидари заявил, что все выданные разрешения и разрешения, которые должны были выдать на сезон Эверест-2020, также будут отменены.

Он посоветовал иностранцам, которые приехали в Непал, оставаться на карантине в течение 14 дней.

Китай уже отменил экспедиции с северной стороны горы.

Согласно сообщению Kathmandu Post, Непал зарабатывает 4 миллиона долларов ежегодно на разрешениях для восхождения альпинистов на Эверест.

Большинство альпинистов приезжают в Непал из США, Индии, Китая, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусНепал
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