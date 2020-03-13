На вихідних можливий сніг: синоптик розповіла, коли чекати потепління

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П'ятниця, 13 березня 2020, 13:53
Ярослава Людвік

На вихідних в Україні похолодає до невеликих морозів уночі, наступний тиждень принесе потепління.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Деталі: В суботу на Заході, Півночі, на Харківщині, Луганщині очікується дощ, можливий мокрий сніг. Сильний вітер. Похолодання до +4+9 градусів.

На Сході, Півдні та у більшості центральних областей буде суха погода, температура повітря очікується вищою, +9+15 градусів.

За словами Діденко, в неділю в Україну прийде антициклон на ім‘я Helge і тому скрізь передбачається суха повітряна масса, буде сонячно. Хоча посилиться похолодання вночі до невеликих морозів, а вдень очікується усього +2+8 градусів.

Київ вихідними: в суботу очікується похолодання до +6 градусів, сильний вітер, дощ, навіть можливо з мокрим снігом.

У неділю вночі буде мороз, вдень холодно, лише +2 градуси, сухо, сонячно.

Пряма мова: "Наступний тиждень принесе в Україну знову потепління, а на наступні вихідні знову похолодає. Ось такі карантинні і синоптичні гойдалки нас чекають. Головне, не втратити голову, здоровий глузд і здоровий стан організму".

Українська правда
Теми: погода


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