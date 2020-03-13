На выходных возможен снег: синоптик рассказала, когда ждать потепления

На выходных в Украине похолодает до небольших морозов ночью, следующая неделя принесет потепление.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: В субботу на Западе, Севере, на Харьковщине, Луганщине ожидается дождь, возможен мокрый снег. Сильный ветер. Похолодание до +4 +9 градусов.

На Востоке, Юге и в большинстве центральных областей будет сухая погода, температура воздуха ожидается выше +9 +15 градусов.

По словам Диденко, в воскресенье в Украине придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса, будет солнечно. Хотя усилится похолодание ночью до небольших морозов, а днем ​​ожидается всего +2 +8 градусов.

Киев в выходные: в субботу ожидается похолодание до +6 градусов, сильный ветер, дождь, даже возможно с мокрым снегом.

В воскресенье ночью будет мороз, днем ​​холодно, только 2 градуса, сухо, солнечно.

Прямая речь: "Следующая неделя принесет в Украину снова потепление, а на следующие выходные опять похолодает. Вот такие карантинные и синоптические качели нас ждут.

Главное, не потерять голову, здравый смысл и здоровое состояние организма".