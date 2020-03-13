Чехія забороняє в’їзд для іноземців без дозволів на проживання через епідемію

Уряд Чехії прийняв рішення про повне закриття кордонів, заборонивши в’їзд всім іноземцям без посвідки на тимчасове чи постійне проживання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Ми вводимо заборону на в'їзд для всіх іноземців, за винятком іноземців з дозволом на тимчасове або постійне проживання, починаючи з півночі 16 березня . Уряд прийняв рішення, що він заборонить чеським громадянам та іноземцям з постійним або тимчасовим проживанням залишати Чеську Республіку", - заявив прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

"Це дуже жорстка міра, але вона може зробити значний внесок у запобігання поширенню коронавірусу", - додав міністр внутрішніх справ Ян Гамачек.

МВС Чехії передбачило винятки для поїздок, зокрема, для водіїв вантажівок, автобусів, поїздів і рятувальників.

Люди, що працюють в прикордонних регіонах в межах 50 кілометрів від чеського кордону, зможуть продовжувати працювати.

Уряд також запровадив обов'язковий карантин для всіх, хто повертається з країн, які позначені як найбільші зони ризику. До цих пір карантин поширювався тільки на людей, які повертаються з Італії.

Окрім Китаю, Південної Кореї, Ірану та Італії, уряд також визначив Іспанію, Австрію, Німеччину, Норвегію, Швецію, Францію, Бельгію, Нідерланди, Данію, Британію та Швейцарію як небезпечні райони.

Раніше уряд Чехії оголосив надзвичайну ситуацію з 14:00 четверга через поширення коронавірусу в Європі. Обмежувальні заходи діятимуть 30 днів.

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