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Чехия запрещает въезд иностранцам без вида на жительство из-за эпидемии

Пятница, 13 марта 2020, 13:26

Правительство Чехии приняло решение о полном закрытии границ, запретив въезд всем иностранцам без вида на временное или постоянное жительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Мы вводим запрет на въезд для всех иностранцев, за исключением иностранцев с разрешением на временное или постоянное проживание, начиная с полуночи 16 марта. Правительство приняло решение, что запретит чешским гражданам и иностранцам с постоянным или временным проживанием покидать Чешскую Республику", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

"Это очень жесткая мера, но она может внести значительный вклад в предотвращение распространения коронавируса", - добавил министр внутренних дел Ян Гамачек.

МВД Чехии предусмотрело исключения для поездок, в частности, для водителей грузовиков, автобусов, поездов и спасателей.

Люди, работающие в приграничных регионах в пределах 50 километров от чешской границы, смогут продолжать работать.

Правительство также ввело обязательный карантин для всех, кто возвращается из стран, которые обозначены как наибольшие зоны риска. До сих пор карантин распространялся только на людей, которые возвращаются из Италии.

Помимо Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, правительство также определило Испанию, Австрию, Германию, Норвегию, Швецию, Францию, Бельгию, Нидерланды, Данию, Великобританию и Швейцарию как опасные районы.

Ранее правительство Чехии объявило чрезвычайную ситуацию с 14:00 четверга из-за распространения коронавируса в Европе. Ограничительные меры будут действовать 30 дней.

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Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Темы: коронавирусCovid-2019Чехияэпидемиякарантин
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