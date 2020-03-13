УКРАЇНА ЗАКРИВАЄ КОРДОН ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Через пандемію коронавірусу у світі Україна через 48 годин на 2 тижні закриває кордон для іноземних громадян.

Джерело: заява секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова на брифінгу в п'ятницю

Пряма мова: "Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян… Всі громадяни України, які перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися в нашу країну".

Деталі: Данілов уточнив, як саме буде виглядати заборона на в'їзд для іноземців. "До України зможуть потрапити тільки ті особи, які працюють в наших дипломатичних установах, які працюють у відповідних організаціях ООН, ЮНІСЕФ тощо. Решта буде потрапляти на нашу територію тільки після спілкування з нашим Міністерством закордонних справ".

Він також пояснив, що ті українці, які повертатимуться з країн, де зараз вирує коронавірус, проходитимуть після повернення процедуру обсервації.

За словами Данілова, заборона діятиме протягом двох тижнів (з 15 до 29 березня - УП).

Секретар РНБО зазначив, що Міністерство закордонних справ попередить установи та інші країни про закриття українського кордону.

Він додав, що після завершення цих двох тижнів Рада нацбезпеки ухвалить окреме рішення, що робити далі, і залежати воно буде від того, як розвиватиметься ситуація з поширенням Covid-19 у світі.

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