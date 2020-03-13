Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Пятница, 13 марта 2020, 14:08
УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина через 48 часов на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

Источник: заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Через 48 часов наша страна закроет границу для и иностранных граждан... Все граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну".

Детали: Данилов уточнил, как именно будет выглядеть запрет на въезд для иностранцев. "В Украину смогут попасть только те лица, которые работают в наших дипломатических учреждениях, работающие в соответствующих организациях ООН, ЮНИСЕФ и др. Остальные будут попадать на нашу территорию только после общения с нашим Министерством иностранных дел".

Он пояснил также, что те украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить по возвращении процедуру обсервации.

По словам Данилова, запрет будет действовать в течение двух недель (с 15 до 29 марта - УП).

Секретарь СНБО отметил, что Министерство иностранных дел предупредит учреждения и другие страны о закрытии украинской границы.

Он добавил, что после завершения этих двух недель Совет нацбезопасности примет отдельное решение, что делать дальше, и зависеть оно будет от того, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19 в мире.

Читайте также: Что делать, если вы заподозрили у себя коронавирус. Алгоритм действий

Что надо знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусграницамирСНБО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: