УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Из-за пандемии коронавируса в мире Украина через 48 часов на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

Источник: заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на брифинге в пятницу

Прямая речь: "Через 48 часов наша страна закроет границу для и иностранных граждан... Все граждане Украины, которые находятся за границей, будут иметь возможность вернуться в нашу страну".

Детали: Данилов уточнил, как именно будет выглядеть запрет на въезд для иностранцев. "В Украину смогут попасть только те лица, которые работают в наших дипломатических учреждениях, работающие в соответствующих организациях ООН, ЮНИСЕФ и др. Остальные будут попадать на нашу территорию только после общения с нашим Министерством иностранных дел".

Он пояснил также, что те украинцы, которые будут возвращаться из стран, где бушует коронавирус, будут проходить по возвращении процедуру обсервации.

По словам Данилова, запрет будет действовать в течение двух недель (с 15 до 29 марта - УП).

Секретарь СНБО отметил, что Министерство иностранных дел предупредит учреждения и другие страны о закрытии украинской границы.

Он добавил, что после завершения этих двух недель Совет нацбезопасности примет отдельное решение, что делать дальше, и зависеть оно будет от того, как будет развиваться ситуация с распространением Covid-19 в мире.

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