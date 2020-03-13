Глава дипломатії ЄС відклав візит в Україну через коронавірус у Європі

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П'ятниця, 13 березня 2020, 15:30

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відклав візит до України через епідемічну ситуацію в Європі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на власні джерела.

"Йдеться не про скасування, візит відтермінований через обмеження, пов'язані з короновірусом", - сказав співрозмовник.

Боррель мав приїхати до України на початку наступного тижня і планував відвідати Донбас.

ЗМІ також повідомляли, що після України Боррель мав їхати до Росії, ймовірно, цей візит також відкладається.

Наприкінці січня Боррель заявляв, що має намір відвідати Україну, щоб показати потужну підтримку ЄС. Він також говорив, що хотів би відвідати Донбас, щоб "відчути ситуацію на місці".

Теми: ЄС коронавірус карантин


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