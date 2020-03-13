Глава дипломатии ЕС отложил визит в Украину из-за коронавируса в Европе

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель отложил визит в Украину в связи с эпидемической ситуацией в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Речь идет не об отмене, визит отсрочен из-за ограничений, связанных с короновирусом", - сказал собеседник.

Боррель должен был приехать в Украину в начале следующей недели и планировал посетить Донбасс.

СМИ также сообщали, что после Украины Боррель должен был ехать в Россию, вероятно, этот визит также откладывается.

В конце января Боррель заявлял, что намерен посетить Украину, чтобы показать мощную поддержку ЕС. Он также говорил, что хотел бы посетить Донбасс, чтобы "прочувствовать ситуацию на месте".