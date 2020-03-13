120 українців застрягли на кордоні з Італією: у Зеленського обіцяють їх повернути

Речниця президента Зеленського Юлія Мендель заявила, що Україна робитиме все можливе, аби повернути на батьківщину 120 українців, що застрягли на італійсько-словенському кордоні через обмеження, пов’язані з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мендель заявила на брифінгу у п’ятницю в Києві.

"МЗС знає про українців, які зупинились на кордоні зі Словенією через закриття кордонів словенською стороною в Італії", - сказала Мендель.

"Приблизно 120 українців, які повертались на батьківщину, були зупинені", - додала вона.

За її словами, громадянам України рекомендували повернутись до місць перебування і надати усі свої контакти диппредставництвам України в Італії.

"Далі вже МЗС працює. Ми будемо робити все можливе, щоб всі українці, які хочуть потрапити на батьківщину, повернулися", - зазначила речниця президента.

Напередодні на кордоні між Італією та Словенією застрягла група українців, які повертались з Італії, але словенські прикордонники їх не пускали через спалах коронавірусу. Словенія закрила свій кордон з Італією для некомерційного руху, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Як розповіли ТСН.ua заблоковані на кордоні українці, словенські прикордонники поміряли температуру лише у водія та ухвалили рішення не пропускати автобуси та закликали їх повертатися до Італії.

Однак більшість з українців не хоче повертатися, оскільки термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС спливає, а тому вони ризикують отримати депортацію та заборону на в’їзд.

МЗС пообіцяло підтримку українцям, які протермінували перебування за кордоном через коронавірус.

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