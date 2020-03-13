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120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть

Пятница, 13 марта 2020, 15:35

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть на родину 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мендель заявила на брифинге в пятницу в Киеве.

"МИД знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной в Италии", - сказала Мендель.

"Примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - добавила она.

По ее словам, гражданам Украины рекомендовали вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительства Украины в Италии.

"Дальше уже МИД работает. Мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - отметила пресс-секретарь президента.

Накануне на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как рассказали ТСН.ua заблокированные на границе украинцы, словенские пограничники измерили температуру только у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию.

Однако большинство из украинцев не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а поэтому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

МИД пообещал поддержку украинцам, которые просрочили пребывание за границей из-за коронавируса.

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Темы: коронавирусИталия
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