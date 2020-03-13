120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть

3669 просмотров
Пятница, 13 марта 2020, 16:35

Пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина будет делать все возможное, чтобы вернуть на родину 120 украинцев, застрявших на итальянско-словенской границе из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мендель заявила на брифинге в пятницу в Киеве.

"МИД знает об украинцах, которые остановились на границе со Словенией из-за закрытия границ словенской стороной в Италии", - сказала Мендель.

"Примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены", - добавила она.

По ее словам, гражданам Украины рекомендовали вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительства Украины в Италии.

"Дальше уже МИД работает. Мы будем делать все возможное, чтобы все украинцы, которые хотят попасть на родину, вернулись", - отметила пресс-секретарь президента.

Накануне на границе между Италией и Словенией застряла группа украинцев, которые возвращались из Италии, но словенские пограничники их не пускали из-за вспышки коронавируса. Словения закрыла свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Как рассказали ТСН.ua заблокированные на границе украинцы, словенские пограничники измерили температуру только у водителя и приняли решение не пропускать автобусы и призвали их возвращаться в Италию.

Однако большинство из украинцев не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а поэтому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд.

МИД пообещал поддержку украинцам, которые просрочили пребывание за границей из-за коронавируса.

Последние новости о пандемии: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE

Темы: коронавирус Италия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой и закрывает церкви 13 марта 2020, 15:59
В оккупированную Горловку коронавирус завезли из Китая через Москву – Данилов 13 марта 2020, 15:55
Карантин: Бизнес ожидает публикации перечня, какие пункты пропуска закроют 13 марта 2020, 15:47
Все новости
Главные новости
Первый человек умер от коронавируса в Украине
Ермак подтвердил: в Минске договорились о создании совета с представителями ОРДЛО
УКРАИНА ЗАКРЫВАЕТ ГРАНИЦУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
На Буковине – еще одно подозрение на коронавирус, у женщины-путешественницы
Все новости
поясняет Супрун

Почему санэпидемслужба нас не спасет

психология

Психология паники: как ее избежать?

Кино

Сериалы марта-2020: "НульНульНуль", "Замок и ключ", "Я влюбилась в голограмму" и еще 4 новинки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!