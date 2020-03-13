ДБР провело ще 4 слідчих експерименти у розслідуванні розстрілів на Майдані

Слідчі Державного бюро розслідувань провели кілька слідчих експериментів у розслідуванні масових розстрілів під час Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: 13 березня 2020 року відбулися 4 слідчих експерименти на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у місті Києві.

Слідчі ДБР перевіряли і уточнювали відомості, які мають значення для встановлення обставин вчинення замахів на умисні вбивства протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень.

У ДБР зазначили, що під час слідчих дій отримано додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували проти учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби 18-20 лютого 2014 року.

До проведення слідчих експериментів залучено спеціалістів експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.

Отримані результати будуть використані під час проведення комплексних балістичних, вибухотехнічних та судово-медичних експертиз спеціалістами Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз.