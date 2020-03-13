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ГБР провело еще 4 следственных эксперимента в расследовании расстрелов на Майдане

Пятница, 13 марта 2020, 15:59
ГБР провело еще 4 следственных эксперимента в расследовании расстрелов на Майдане

Следователи Государственного бюро расследований провели несколько следственных экспериментов в расследовании массовых расстрелов во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: 13 марта 2020 года состоялись 4 следственных эксперимента на улицах Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве.

Следователи ГБР проверяли и уточняли сведения, имеющие значение для установления обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений.

В ГБР отметили, что во время следственных действий получена дополнительная информация о местоположении правоохранителей, применявших против участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства 18-20 февраля 2014 года.

 

К проведению следственных экспериментов привлечены специалисты экспертных учреждений в области баллистики, судебной медицины и геодезии.

Полученные результаты будут использованы при проведении комплексных баллистических, взрывотехнических и судебно-медицинских экспертиз специалистами Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

Темы: ЕвромайданГБР
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