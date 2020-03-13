Зеленський підписав закон, що виконує вимоги Венеціанки для угорської меншини

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про повну загальну середню освіту", який Верховна рада ухвалила 16 січня цьогоріч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Документ запроваджує практичні інструменти, які допоможуть втілити освітню реформу, започатковану 2017 року, йдеться у повідомленні.

Як запевнили у президента України, з ухваленням цього закону Україна виконала останню рекомендацію Венеціанської комісії щодо закону "Про освіту" від 5 вересня 2017 року в частині здобуття освіти особами, що належать до національних меншин.

Зокрема закон "Про повну загальну середню освіту" передбачає право вільного вибору мови навчального процесу приватними закладами освіти. Крім того, новий закон деталізує положення закону "Про освіту" від 5 вересня 2017 року з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії й запроваджує три мовні моделі для здобуття освіти в закладах середньої освіти.

Перша модель передбачена для корінних народів України, які не мешкають у мовному середовищі своєї мови та не мають держави, яка могла б захищати цю мову. Насамперед ідеться про кримських татар. Для них закладено навчання мовою корінного народу з першого до 11 (12) класу поряд з вивченням української мови.

Друга модель рекомендована для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС. Ця модель передбачає: навчання материнською мовою у початковій школі поряд з вивченням державної; починаючи з 5-го класу, не менше 20% річного обсягу навчального часу викладання здійснюватиметься українською мовою з поступовим збільшенням обсягу до 40% у 9-му класі; зі старшої школи не менше 60% річного обсягу навчального часу в цих закладах викладання здійснюватиметься державною мовою.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України та стосується нацменшин, мова яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також тих, які мешкають переважно в середовищі власної мови (російська мова). Ця модель передбачає, що з 5-го класу не менше 80% навчального часу викладання здійснюватиметься державною мовою.

"З ухваленням закону "Про повну загальну середню освіту" Україна підтвердила відданість своїм міжнародним зобов’язанням щодо забезпечення прав національних меншин", - додали у Зеленського.

Як відомо, представники угорської меншини висловлювали незадоволення освітньою реформою України і вимагали скасування мовних норм закону "Про освіту".

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