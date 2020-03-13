Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

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Пятница, 13 марта 2020, 17:26

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О среднем образовании", который Верховная рада приняла 16 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, начатую в 2017 году, говорится в сообщении.

Как заверили у президента Украины, с принятием этого закона Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии по закону "Об образовании" от 5 сентября 2017 года в части получения образования лицами, относящимися к национальным меньшинствам.

В частности, закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учебными заведениями. Кроме того, новый закон детализирует положения закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и предлагает три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеющих государства, которое могло бы защищать этот язык. Прежде всего речь идет о крымских татарах. Для них заложено обучение на языке коренного народа с первого до 11 (12) класса наряду с изучением украинского языка.

Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. Эта модель предполагает: обучение материнским языком в начальной школе наряду с изучением государственного; начиная с 5-го класса, не менее 20% годового объема учебного времени преподавание будет осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением объема до 40% в 9-м классе; со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины и касается нацменьшинств, язык которых относится к одной из украинской языковой семьи, а также тех, которые живут преимущественно в среде собственного языка (русский язык). Эта модель предполагает, что с 5-го класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке.

Темы: Зеленский Венгрия


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