Закритий кордон не вплине на вантажні перевезення – Мінінфраструктури

Обмеження на в’їзд до країни, які встановила Рада національної безпеки та оборони, не будуть поширюватися на міжнародні вантажні перевезення.

Джерело: Мінінфраструктури

Дослівно: "За рішенням РНБО через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян на два тижні. Громадяни України матимуть змогу повернутись в Україну. Встановлені обмеження не стосуються здійснення міжнародних вантажних перевезень. Міжнародні вантажні перевезення не припиняються".

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