Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ

7656 переглядів
П'ятниця, 13 березня 2020, 20:18

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що Європа, а не Китай, зараз є епіцентром світової пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус сказав журналістам у Женеві: "Щодня повідомляється про більше випадків, ніж повідомлялося в Китаї в розпал епідемії".

Він зазначив, що "5000 людей втратили життя, це трагічна віха".

За його словами, зараз у Європі "більше зареєстрованих випадків вірусу та випадків смерті, ніж у решті світу разом, окрім Китаю".

По всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна закриває пасажирське авіасполучення з 17 березня 13 березня 2020, 20:14
Очільник МВС Австралії захворів на коронавірус 13 березня 2020, 19:31
Що робити у разі пандемії: коротко про надзвичайний стан 13 березня 2020, 19:00
Усі новини
Головні новини
Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ
Єрмак зустрічався зі "Слугами народу"
Віддалена робота та контроль кордону: очільник МОЗ представив законопроєкт про коронавірус
Окремі "слуги народу" проти створення ради з ОРДЛО. Позиція фракції невідома
Усі новини
здоров'я

Сіпається око: які причини та що з цим робити

поради

Як ефективно працювати з дому та не втратити баланс

Досвід

Досвід ветерана: Віктор Шинкарук, прикордонник, член української збірної "Ігор нескорених"