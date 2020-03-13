Европа стала эпицентром пандемии коронавируса - ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения говорит, что Европа, а не Китай, сейчас является эпицентром мировой пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Генеральный директор Тедрос Адханом Гебреисус сказал журналистам в Женеве: "Каждый день сообщается о большем количестве случаев, чем сообщалось в Китае в разгар эпидемии".

Он отметил, что "5000 человек лишились жизни, это трагическая веха".

По его словам, сейчас в Европе "больше зарегистрированных случаев вируса и случаев смерти, чем в остальном мире вместе, кроме Китая".

По всему миру заразилось более 135 тысяч человек, больше всего в Китае, где умерло более 3000 пациентов, а более 62 тыс. уже выздоровели.