В Італії від коронавірусу померла громадянка України

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П'ятниця, 13 березня 2020, 20:44

В італійській лікарні померла громадянка України, у якої виявили коронавірус COVID-19.

Дипломатичні джерела "Європейської правди" попередньо підтверджують цю інформацію; офіційне повідомлення очікується згодом. 

Напередодні активістка української громади в Італії Оксана Федьків розповіла у своєму Facebook, що українку Раїсу Малишеву (1954 року народження), яка працювала на законних підставах в місті Ровато провінції Брешія чотири дні тому госпіталізували в одну з лікарень К’яри з підозрою на коронавірус.

Діагноз було підтверджено. Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані, написала Федьків 12 березня.

Про смерть жінки також повідомляє Олесь Городецький, активіст української громади в Італії.

Кількість смертей від коронавірусу в Італії зросла до 1266 - на 250 за день.

Нагадаємо, іншу громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні.

Теми: коронавірус Україна Італія


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