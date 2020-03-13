В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

В итальянской больнице скончалась гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус COVID-19.

Дипломатические источники "Европейской правды" подтвердили информацию о смерти.

Накануне активистка украинской общины в Италии Оксана Федькив рассказала в своем Facebook, что украинку Раису Малышеву (1954 года рождения), которая работала на законных основаниях в городе Ровато провинции Брешия, четыре дня назад госпитализировали в одну из больниц Кьяры с подозрением на коронавирус.

Диагноз был подтвержден. Женщина находилась в реанимации в очень тяжелом состоянии, написала Федькив 12 марта.

О смерти Малышевой также сообщает Олесь Городецкий, активист украинской общины в Италии.

Количество смертей от коронавируса в Италии возросло до 1266 - на 250 за день.

Напомним, другую гражданку Украины, которая ранее заболела в Италии на коронавирус и лечилась в Неаполе, выписали из больницы.