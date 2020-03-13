На Банковій протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів

11844 перегляди
П'ятниця, 13 березня 2020, 22:05

Кілька сотень людей під Офісом президента протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: На Банковій зібрались представники різних політичних партій та небайдужі. Зокрема, на Банковій видніються прапори "Голосу", "Свободи" та інших партій. Перед мітингувальниками виступали представники "Голосу", в тому числі й лідер партії Святослав Вакарчук.

Пряма мова: "Ми не маємо йти ні на які прямі переговори з бойовиками!".

 

Мітингувальники вимагають від президента Володимира Зеленського пояснити, про що саме домовився керівник ОП Андрій Єрмак з заступником голови Адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком у Мінську.

Протестуючі також вимагають проведення позачергового засідання Ради, щоб чітко визначити українську позицію на переговорах, яка не буде включати ніякого надання суб'єктності представникам ОРДЛО.

Мітингуючі вигукували: "Ганьба!", "Зеленський, поясни!".

 

Українська правда
Теми: мітинги Голос Офіс президента


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Протестувальники перекрили центральну вулицю Кишинева 2 березня 2020, 16:41
Чотирьом "прокурорам" у справі "26 лютого" повідомили про підозру 22 лютого 2020, 15:42
Зеленський про Нові Санжари: Здавалося, що ми – Європа епохи середньовіччя 21 лютого 2020, 13:45
Усі новини
Головні новини
На Банковій протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів
Трамп оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу
В Італії від коронавірусу померла громадянка України
Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу - ВООЗ
Усі новини
Кіно

7 кайфових драматичних серіалів про маленькі містечка чи спільноти

здоров'я

Що треба знати про коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

дослідження

Стільки в середньому витрачає жінка, вибираючи одяг на роботу