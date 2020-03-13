На Банковій протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів

Кілька сотень людей під Офісом президента протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів.

Джерело: кореспондент УП з місця події

Деталі: На Банковій зібрались представники різних політичних партій та небайдужі. Зокрема, на Банковій видніються прапори "Голосу", "Свободи" та інших партій. Перед мітингувальниками виступали представники "Голосу", в тому числі й лідер партії Святослав Вакарчук.

Пряма мова: "Ми не маємо йти ні на які прямі переговори з бойовиками!".

Мітингувальники вимагають від президента Володимира Зеленського пояснити, про що саме домовився керівник ОП Андрій Єрмак з заступником голови Адміністрації Володимира Путіна Дмитром Козаком у Мінську.

Протестуючі також вимагають проведення позачергового засідання Ради, щоб чітко визначити українську позицію на переговорах, яка не буде включати ніякого надання суб'єктності представникам ОРДЛО.

Мітингуючі вигукували: "Ганьба!", "Зеленський, поясни!".