На Банковой протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров

Несколько сотен человек под Офисом президента протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: На Банковой собрались представители различных политических партий и неравнодушные. В частности, на Банковой виднеются флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед митингующими выступали представители "Голоса", в том числе и лидер партии Святослав Вакарчук.

Прямая речь: "Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!".

Митингующие требуют от президента Владимира Зеленского объяснить, о чем договорился руководитель ОП Андрей Ермак с заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком в Минске.

Протестующие также требуют проведения внеочередного заседания Рады, чтобы четко определить украинскую позицию на переговорах, которая не будет включать никакого предоставления субъектности представителям ОРДЛО.

Митингующие выкрикивали: "Позор!", "Зеленский, объясни!".