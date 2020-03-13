На Банковой протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров

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Пятница, 13 марта 2020, 22:05

Несколько сотен человек под Офисом президента протестуют против признания боевиков на Донбассе субъектом переговоров.

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: На Банковой собрались представители различных политических партий и неравнодушные. В частности, на Банковой виднеются флаги "Голоса", "Свободы" и других партий. Перед митингующими встали представители "Голоса", в том числе и экс-лидер партии Святослав Вакарчук.

Прямая речь: "Мы не должны идти ни на какие прямые переговоры с боевиками!".

 

Митингующие требуют от президента Владимира Зеленского объяснить, о чем договорился руководитель ОП Андрей Ермак с заместителем главы Администрации Владимира Путина Дмитрием Козаком в Минске.

Протестующие также требуют проведения внеочередного заседания Рады, чтобы четко определить украинскую позицию на переговорах, которая не будет включать никакого предоставления субъектности представителям ОРДЛО.

Митингующие выкрикивали: "Позор!", "Зеленский, объясни!".

Примечательно, что впервые со времен президентства Зеленского для прохода на Банковую под ОП людям нужно было пройти осмотр полиции с металлоискателем.

 

Украинская правда
Темы: митинги Голос Офис президента


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