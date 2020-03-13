Кличко погрожує бульдозером особисто знести секон-хенд біля Шулявського мосту

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П'ятниця, 13 березня 2020, 22:51

До літа у Києві планують завершити всі роботи з будівництва Шулявського шляхопроводу та з‘їздів з нього.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, якого цитує його пресслужба

Деталі: Мер столиці ще раз звернувся до Фонду держмайна щодо знесення п’ятого цеху заводу "Більшовик", аби дати можливість місту добудувати Шулявський шляхопровід та всі необхідні з’їзди з нього.

Пряма мова Кличка: "Якщо вони цей цех не знесуть, мені нічого іншого не залишається, як самому сідати на бульдозер і зносити його. Тому що там продають шкарпетки, якийсь китайський секонд-хенд, а нам потрібна сучасна розв’язка".

Нагадаємо: Раніше Кличко розповідав, що майже половина київських мостів у предаварійному стані.

Українська правда
Теми: Віталій Кличко Київ


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