Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко грозит бульдозером лично снести секонд-хенд возле Шулявского моста

Пятница, 13 марта 2020, 21:51
Кличко грозит бульдозером лично снести секонд-хенд возле Шулявского моста

К лету в Киеве планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует его пресс служба

Детали: Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность городу достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

Прямая речь Кличко: "Если они этот цех НЕ снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка"

Напомним: Ранее Кличко рассказывал, что почти половина киевских мостов в предаварийном состоянии.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
Виталий Кличко
Более 170 мирных жителей погибло в Киеве от российских атак – Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Последние новости
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
Все новости...
Реклама: