Кличко грозит бульдозером лично снести секонд-хенд возле Шулявского моста

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Пятница, 13 марта 2020, 22:51

К лету в Киеве планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует его пресс служба

Детали: Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность городу достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

Прямая речь Кличко: "Если они этот цех НЕ снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка"

Напомним: Ранее Кличко рассказывал, что почти половина киевских мостов в предаварийном состоянии.

Украинская правда
Темы: Виталий Кличко Киев


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