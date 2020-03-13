Кличко грозит бульдозером лично снести секонд-хенд возле Шулявского моста

К лету в Киеве планируют завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует его пресс служба

Детали: Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества по сносу пятого цеха завода "Большевик", чтобы дать возможность городу достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

Прямая речь Кличко: "Если они этот цех НЕ снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка"

Напомним: Ранее Кличко рассказывал, что почти половина киевских мостов в предаварийном состоянии.