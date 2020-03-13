Зеленський дав поради через коронавірус: Гречка, сірники і туалетний папір не рятують

Президент Володимир Зеленський закликав не панікувати через поширення нового коронавірусу, дотримуватись правил гігієни та звертатись до лікаря у випадку наявності симптомів.

Джерело: заява президента

Пряма мова: "Допомагають прості речі: мити руки з милом, ретельно і більше 30 секунд, користуватись дезінфектором, вітатися, не тиснучи руки та не цілуючи у щоки один одного, тримати дистанцію в один метр.

Слід пам'ятати, що гречка, сірники і туалетний папір не рятують від коронавірусу. Потрібне критичне мислення, холодна голова та заходи гігієни... Вірус паніки гірший від коронавірусу.

Ми з вами пережили багато чого. Нас з вами не здолали пташиний, свінячий та іспанський грип. Ми сильні, і в нас все буде добре".

Деталі: Зеленський також рекомендує утримуватись від поїздок за кордон без крайньої необхідності, а людей похилого віку, особливо, які мають хронічні захворювання, просить залишатися вдома.

Президент нагадав, що кожен, у кого проявляються симптоми, має самоізолюватись щонайменше на 7 днів і обов'язково звернутись до сімейного лікаря.

Також глава держави закликав не вестись на провокації інтернет-аферистів, "які за гроші хочуть посіяти паніку".

Зеленський попросив керівників підприємств, за можливості, дозволити своїм підлеглим працювати з дому, особливо, тим, хто має дітей.