Зеленский дал советы из-за коронавируса: Гречка, спички и туалетная бумага не спасают

Президент Владимир Зеленский призвал не паниковать из-за распространения нового коронавируса, соблюдать правила гигиены и обращаться к врачу в случае наличия симптомов.

Источник: заявление президента

Прямая речь: "Помогают простые вещи: мыть руки с мылом, тщательно и более 30 секунд, пользоваться дезинфектором, здороваться, а не пожимая руки и не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр.

Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужно критическое мышление, холодная голова и меры гигиены... Вирус паники хуже коронавируса.

Мы с вами пережили многое. Нас с вами не преодолели птичий, свинячий и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо ".

Детали: Зеленский также рекомендует воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости, а пожилых людей, особенно имеющих хронические заболевания, просит оставаться дома.

Президент напомнил, что каждый, у кого проявляются симптомы, должен самоизолироваться минимум на 7 дней и обязательно обратиться к семейному врачу.

Также глава государства призвал не вестись на провокации интернет-аферистов, "которые за деньги хотят посеять панику".

Зеленский попросил руководителей предприятий, по возможности, позволить своим подчиненным работать из дома, особенно, тем, у кого есть дети.