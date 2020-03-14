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Польща закриває кордони та зупиняє міжнародне сполучення

Субота, 14 березня 2020, 00:00
Польща закриває кордони та зупиняє міжнародне сполучення

На час пандемії коронавірусу Польща відновить прикордонний контроль з сусідніми країнами, призупинить міжнародні пасажирські залізничні та авіасполучення та заборонить в’їзд до країни іноземцям.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Про це на заявив очільник уряду Матеуш Моравецький. За його словами, такі заходи запроваджуються для безпеки поляків. 

Зупинка міжнародного сполучення відбудеться у ніч з 14 на 15 березня.

Планується, відновити контроль із європейськими сусідами спочатку на 10 днів. У разі необхідності його зможуть продовжити на 20 днів та на місяць.

Як пояснює Моравецький, зареєстровані у Польщі випадки зараження новим коронавірусом – "імпортовані". Саме тому влада хоче запобігти подальшому проникненню Covid-19 до країни. 

Водночас, заборона не буде стосуватись вантажних перевезень. Також без змін залишиться внутрішній та залізничний рух у Польщі.

Окрім того, наголосив прем’єр, кордон буде відкритим для поляків з подальшою можливістю їх обсервації. 

Також у Польщі призупинять роботу торговельних центрів і розважальних закладів. Масові зібрання обмежать максимум до 50 осіб. 

За останніми даними, у країні зареєстровано 58 випадків зараження коронавірусом. Одна людина померла.

Українська правда

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Теми: коронавірусПольща
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