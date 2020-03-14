Польша закрывает границы и останавливает международное сообщение

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Суббота, 14 марта 2020, 01:00

На время пандемии коронавируса Польша возобновит пограничный контроль с соседними странами, приостановит международные пассажирские железнодорожные и авиасообщения и запретит въезд в страну иностранцам.

Источник: "Укринформ"

Детали: Об этом на заявил глава правительства Матеуш Моравецкий. По его словам, такие меры вводятся для безопасности поляков.

Остановка международного сообщения состоится в ночь с 14 на 15 марта.

Планируется, восстановить контроль с европейскими соседями сначала на 10 дней. В случае необходимости его смогут продлить на 20 дней и на месяц.

Как объясняет Моравецкий, зарегистрированные в Польше случаи заражения новым коронавирусом – "импортируемые". Именно поэтому власть хочет предотвратить дальнейшее проникновение Covid-19 в страну.

В то же время запрет не будет касаться грузовых перевозок. Также без изменений останется внутреннее и железнодорожное движение в Польше.

Кроме того, отметил премьер, граница будет открытым для поляков с последующей возможностью их обсервации.

Также в Польше приостановят работу торговых центров и развлекательных заведений. Массовые собрания ограничат максимум до 50 человек.

По последним данным, в стране зарегистрировано 58 случаев заражения коронавируса. Один человек умер.

Украинская правда
Темы: коронавирус Польша


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