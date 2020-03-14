Комітет Ради не підтримав скасування медреформи

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Субота, 14 березня 2020, 03:13

Комітет здоров’я нації відхилив законопроєкт №3130 авторства нардепів Опозиційної платформи "За життя", яким пропонувалось скасувати медичну реформу.

Джерело: нардепи від фракції "Голос" Ольга Стефанишина та Ярослав Железняк у Facebook

Пряма мова Стефанишиної: "Комітет провалив постанову і законопроект ОПЗЖ про скасування реформи охорони здоров‘я."

Деталі: Як зазначив Железняк, 9 із 10 членів комітету проголосували "за" відхилення законопроєкту. 

Також не погодився підтримувати скасування медреформи голова комітету Михайло Радуцький. 

Відхиленим законопроєктом пропонувалось визнати таким, що втратив чинність закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2168).

Що передувало: 10 березня стало відомо, що комітет здоров'я нації Верховної Ради буде вирішувати рекомендувати парламенту скасувати медичну реформу чи ні. 

Українська правда
Теми: медицина реформи здоров'я Верховна Рада


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