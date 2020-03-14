Комитет Рады не поддержал отмену медреформы

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Суббота, 14 марта 2020, 03:13

Комитет здоровья нации отклонил законопроект №3130 авторства нардепов Оппозиционной платформы "За жизнь", которым предлагалось отменить медицинскую реформу.

Источник: нардепы от фракции "Голос" Ольга Стефанишина и Ярослав Железняк в Facebook

Прямая речь Стефанишиной: "Комитет провалил постановление и законопроект ОПЗЖ об отмене реформы здравоохранения."

Детали: Как отметил Железняк, 9 из 10 членов комитета проголосовали "за" отклонение законопроекту.

Также не согласился поддерживать отмену медреформы председатель комитета Михаил Радуцкий.

Отклоненным законопроектом предлагалось признать утратившим силу закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (2168).

Что предшествовало: 10 марта стало известно, что комитет здоровья нации Верховной Рады будет решать, рекомендовать ли парламенту отменить медицинскую реформу или нет.

Украинская правда
Темы: медицина реформы здоровье Верховная Рада


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