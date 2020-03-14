Білл Гейтс пішов з Ради директорів Microsoft

Засновник корпорації Microsoft, американський бізнесмен Білл Гейтс більше не буде членом Ради директорів корпорації Microsoft.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Як каже сам Білл Гейтс, він буде продовжувати співпрацювати із гендиректором компанії та її технічним керівником.

У заяві компанії стверджується, що її засновник відійшов від безпосереднього управління у 2008 році. Тоді він вирішив займатись благодійністю у заснованому ним фонді. До 2014 року він залишався головою Ради директорів.

Білл Гейтс разом із Полом Алленом заснував Microsoft у 1975 році. Найбільш відомим продуктом компанії є операційна система Windows.