Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft

Основатель корпорации Microsoft, американский бизнесмен Билл Гейтс больше не будет членом Совета директоров корпорации Microsoft.

Источник: Bloomberg

Детали: Как утверждает сам Билл Гейтс, он будет продолжать сотрудничать с гендиректором компании и ее техническим руководителем.

В заявлении компании говорится, что ее основатель отошел от непосредственного управления в 2008 году. Тогда он решил заниматься благотворительностью в основанном им фонде. До 2014 года он остался председателем Совета директоров.

Билл Гейтс вместе с Полом Алленом основал Microsoft в 1975 году. Наиболее известным продуктом компании является операционная система Windows.