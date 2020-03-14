У неділю в Україні суттєво похолодає

У більшості областей України в суботу очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у неділю суттєво похолодає.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "Вдень 14 березня у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У суботу в окремих областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

Температура вночі 1-7° тепла; вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°.

У Києві вдень можливий дощ. Температура 6-8°, вітер північно-західний 7-12 м/с.

У неділю на всій території України очікується похолодання.

Вночі заморозки до -4°, вдень у західних і центральних областях 3-5° тепла, на півночі та сході України – від 0 до 4° тепла.

У Києві в неділю вночі -2 – -4°, вдень 3-5° тепла.