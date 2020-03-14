Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю в Україні суттєво похолодає

Субота, 14 березня 2020, 08:04
У неділю в Україні суттєво похолодає

У більшості областей України в суботу очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у неділю суттєво похолодає.

Джерело: Укргідрометцентр

 

Дослівно: "Вдень 14 березня у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: У суботу в окремих областях очікується дощ, місцями з мокрим снігом.

Температура вночі 1-7° тепла; вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 10-15°.

У Києві вдень можливий дощ. Температура 6-8°, вітер північно-західний 7-12 м/с.

У неділю на всій території України очікується похолодання.

 

Вночі заморозки до -4°, вдень у західних і центральних областях 3-5° тепла, на півночі та сході України – від 0 до 4° тепла.

У Києві в неділю вночі -2 – -4°, вдень 3-5° тепла.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
погода
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
На Прикарпатті після дощу затопило сотні будинків
Останні новини
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
Усі новини...
Реклама: