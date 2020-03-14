В воскресенье в Украине существенно похолодает

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Суббота, 14 марта 2020, 09:04

В большинстве областей Украины в субботу ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в воскресенье существенно похолодает.

Источник: Укргидрометцентр

 

Дословно: "Днем 14 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: В субботу в отдельных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом.

Температура ночью 1-7° тепла; днем в западных и северных областях 4-9° тепла, на остальной территории 10-15°.

В Киеве днем ​​возможен дождь. Температура 6-8°, ветер северо-западный 7-12 м/с.

В воскресенье на всей территории Украины ожидается похолодание.

 

Ночью заморозки до -4°, днем ​​в западных и центральных областях 3-5° тепла, на севере и востоке Украины – от 0 до 4° тепла.

В Киеве в воскресенье ночью -2 – -4 °, днем ​​3-5° тепла.

Украинская правда
Темы: погода


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