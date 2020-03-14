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На Закарпатті 10 дітей госпіталізовано з менінгококовою інфекцією

Субота, 14 березня 2020, 08:38
На Закарпатті 10 дітей госпіталізовано з менінгококовою інфекцією

В Ужгородському районі Закарпаття 10 дітей з сіл Коритняни та Часлівці госпіталізовано до обласної клінічної інфекційної лікарні з діагнозом менінгококова інфекція.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 13 березня до ДСНС надійшла інформація, що з сіл Коритняни та Часлівці Ужгородського району до обласної клінічної інфекційної лікарні в період з 3 по 11 березня госпіталізовано 10 дітей 2010-2019 років народження.

Діти перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Їм поставлено діагноз менінгококова інфекція.

6 із 10 госпіталізованих дітей є учнями Коритнянської ЗОШ.

Проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Довідка: Менінгококова інфекція – гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передавання. Хвороба може перебігати у вигляді субклінічного ураження носоглотки, або її явного запалення (назофарингіт), або менінгококцемії чи гнійного менінгіту, рідше – з ураженням інших органів і систем.

Летальність коливається в межах від 10 до 20%.

Українська правда

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Теми: Закарпаттяздоров'я
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