На Закарпатье 10 детей госпитализированы с менингококковой инфекцией
В Ужгородском районе Закарпатья 10 детей из сел Корытняны и Часловцы госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом менингококковая инфекция.
Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям
Детали: 13 марта в ГСЧС поступила информация, что из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта госпитализированы 10 детей 2010-2019 годов рождения.
Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Им поставлен диагноз менингококковая инфекция.
6 из 10 госпитализированных детей являются учениками Корытнянской ООШ.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Справка: Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи. Болезнь может протекать в виде субклинического поражения носоглотки, или ее явного воспаления (назофарингит), или менингококцемии или гнойного менингита, реже – с поражением других органов и систем.
Летальность колеблется в пределах от 10 до 20%.