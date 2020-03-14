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На Закарпатье 10 детей госпитализированы с менингококковой инфекцией

Суббота, 14 марта 2020, 08:38
На Закарпатье 10 детей госпитализированы с менингококковой инфекцией

В Ужгородском районе Закарпатья 10 детей из сел Корытняны и Часловцы госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом менингококковая инфекция.

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 13 марта в ГСЧС поступила информация, что из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта госпитализированы 10 детей 2010-2019 годов рождения.

Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Им поставлен диагноз менингококковая инфекция.

6 из 10 госпитализированных детей являются учениками Корытнянской ООШ.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Справка: Менингококковая инфекция – острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи. Болезнь может протекать в виде субклинического поражения носоглотки, или ее явного воспаления (назофарингит), или менингококцемии или гнойного менингита, реже – с поражением других органов и систем.

Летальность колеблется в пределах от 10 до 20%.

Украинская правда

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Темы: Закарпатьездоровье
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