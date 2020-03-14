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Штаб-квартира ООН через коронавірус переходить на дистанційну роботу

Субота, 14 березня 2020, 09:07
Штаб-квартира ООН через коронавірус переходить на дистанційну роботу

Співробітники штаб-квартири ООН з 16 березня по 12 квітня будуть працювати дистанційно, якщо в їхній присутності на робочому місці не буде гострої необхідності.

Джерело: розпорядження генсека ООН Антоніу Гуттеріша, повідомляє сайт ООН

Дослівно: "Після широких консультацій зі старшим менеджментом, в тому числі з медичним директором, генеральний секретар прийняв рішення про посилення запобіжних заходів у штаб-квартирі ООН для запобігання поширенню вірусу COVID-19.

Всі співробітники повинні будуть працювати дистанційно, якщо тільки їхня фізична присутність на робочому місці не є необхідною для виконання основної роботи. Заходи діятимуть з понеділка, 16 березня, до неділі, 12 квітня. Через три тижні ми оцінимо необхідність підтримки меншої кількості персоналу в будівлі".

Деталі: В заяві зазначається, що генеральний секретар і старший менеджмент продовжують стежити за ситуацією і за необхідності вживатимуть додаткових заходів.

Що передувало: 13 березня стало відомо про перший випадок захворювання на коронавірус у штаб-квартирі ООН – COVID-19 було виявлено у дипломатки з філіппінської місії.

Українська правда

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Теми: коронавірусООН
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