Штаб-квартира ООН из-за коронавируса переходит на дистанционную работу

Сотрудники штаб-квартиры ООН с 16 марта по 12 апреля будут работать дистанционно, если в их присутствии на рабочем месте не будет острой необходимости.

Источник: распоряжение генсека ООН Антониу Гуттериша, сообщает сайт ООН

Дословно: "После широких консультаций со старшим менеджментом, в том числе с медицинским директором, генеральный секретарь принял решение об усилении мер предосторожности в штаб-квартире ООН для предотвращения распространения вируса COVID-19.

Все сотрудники должны будут работать дистанционно, если только их физическое присутствие на рабочем месте не требуется для выполнения основной работы. Меры будут действовать с понедельника, 16 марта, до воскресенья, 12 апреля. Через три недели мы оценим необходимость поддержания меньшего количества персонала в здании".

Детали: В заявлении отмечается, что генеральный секретарь и старший менеджмент продолжают следить за ситуацией и при необходимости будут принимать дополнительные меры.

Что предшествовало: 13 марта стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в штаб-квартире ООН – COVID-19 был обнаружен у дипломатки из филиппинской миссии.