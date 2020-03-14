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Зеленський просить Кабмін заснувати нагороду для добровольців

Субота, 14 березня 2020, 09:47
Зеленський просить Кабмін заснувати нагороду для добровольців

Президент Володимир Зеленський звернувся до Кабміну з проханням щодо заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху.

Джерело: Зеленський у Facebook з нагоди Дня українського добровольця

Дослівно: "Звертаюся до Кабінету міністрів України з проханням активізувати роботу щодо створення Меморіалу українських героїв та Національного меморіального комплексу для почесного вшанування загиблих під час бойових дій на сході України.

Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху".

Деталі: Президент зазначив, що підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції", який Верховна Рада ухвалила 4 грудня минулого року.

Законом передбачено надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які захищали та захищають територіальну цілісність України й виконували та виконують бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

"Радий, що перші посвідчення учасника бойових дій уже отримали наші герої-добровольці", – додав Зеленський.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийдобровольціКабінет міністрівнагороди
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