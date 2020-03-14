Зеленский просит Кабмин учредить награду для добровольцев

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Суббота, 14 марта 2020, 10:47

Президент Владимир Зеленский обратился к Кабмину с просьбой об учреждении ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения.

Источник: Зеленский в Facebook по случаю Дня украинского добровольца

Дословно: "Обращаюсь к Кабинету министров Украины с просьбой активизировать работу по созданию Мемориала украинских героев и Национального мемориального комплекса для почетного памяти погибших во время боевых действий на востоке Украины.

Прошу также проработать вопросы создания ведомственной награды для награждения участников добровольческого движения".

Детали: Президент отметил, что подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", который Верховная Рада приняла 4 декабря прошлого года.

Законом предусмотрено предоставление статуса участников боевых действий добровольцам, которые защищали и защищают территориальную целостность Украины и выполняли и выполняют боевые задачи в районе проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил.

"Рад, что первые удостоверения участника боевых действий уже получили наши герои-добровольцы", – добавил Зеленский.

Украинская правда
Темы: Зеленский добровольцы Кабинет министров награды


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