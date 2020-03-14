З України намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок

2470 переглядів
Субота, 14 березня 2020, 11:01
ДПСУ

На кордоні з Польщею прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту.

Джерело: НацполіціяДержавна прикордонна служба

Дослівно поліція: "Правоохоронці завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок на суму близько 50 тисяч доларів США. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сьогодні прикордонники Луцького загону разом із поліцейським на пункті пропуску "Ягодин" затримали автомобіль "Renault" під керуванням 31-річного волинянина, завантажений респіраторними масками, котрі заборонені для вивезення з України".

Деталі: Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловік прямував з України до однієї з країн ЄС з вантажем "Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR".

 
ДПСУ
 

Такі маски заборонено для вивозу з території України, відповідно до постанови КМУ № 214 від 11 березня цього року. Загальна вага респіраторів складає понад 600 кг.

Українська правда
Теми: здоров'я коронавірус кордон Прикордонна служба поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Закарпатті 10 дітей госпіталізовано з менінгококовою інфекцією 14 березня 2020, 09:38
Комітет Ради не підтримав скасування медреформи 14 березня 2020, 03:13
У Житомирі розповіли про стан хворої на коронавірус 12 березня 2020, 20:41
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: в Італії понад 5 тисяч заражень за добу
На Банковій протестують проти визнання бойовиків на Донбасі суб'єктом переговорів
Трамп оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу
В Італії від коронавірусу померла громадянка України
Усі новини
здоров'я

Волосся випадає! Чому та що з цим робити?

гроші

Як почати заощаджувати: 4 поради

Кіно

Серіали березня-2020: "НульНульНуль", "Замок і ключ", "Я закохалася в голограму" та ще 4 новинки