З України намагалися вивезти 50 тисяч респіраторних масок

На кордоні з Польщею прикордонники завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок, заборонених для експорту.

Джерело: Нацполіція, Державна прикордонна служба

Дослівно поліція: "Правоохоронці завадили вивезенню з України 50 тисяч респіраторних масок на суму близько 50 тисяч доларів США. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Сьогодні прикордонники Луцького загону разом із поліцейським на пункті пропуску "Ягодин" затримали автомобіль "Renault" під керуванням 31-річного волинянина, завантажений респіраторними масками, котрі заборонені для вивезення з України".

Деталі: Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловік прямував з України до однієї з країн ЄС з вантажем "Респіраторна маска, стандарт 203 FFP2 NR".

ДПСУ

Такі маски заборонено для вивозу з території України, відповідно до постанови КМУ № 214 від 11 березня цього року. Загальна вага респіраторів складає понад 600 кг.