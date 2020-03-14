Из Украины пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок

На границе с Польшей пограничники помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта.

Источник: Нацполиция, Государственная пограничная служба

Дословно полиция: "Правоохранители помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок на сумму около 50 тысяч долларов США. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сегодня пограничники Луцкого отряда вместе с полицейским на пункте пропуска "Ягодин" задержали автомобиль "Renault" под управлением 31-летнего жителя Волыни, загруженный респираторными масками, которые запрещены для вывоза из Украины".

Детали: Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина направлялся из Украины в одну из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR".

ГПСУ

Такие маски запрещены для вывоза с территории Украины, согласно постановлению КМУ №214 от 11 марта этого года. Общий вес респираторов составляет более 600 кг.