В уряді Польщі не виключають перенесення президентських виборів

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Субота, 14 березня 2020, 12:14

Польща не може виключати перенесення президентських виборів, запланованих на травень, через пандемію коронавірусу, хоча жодних таких рішень досі не ухвалювали.

Про це заявив у суботу заступник міністра внутрішніх справ Павел Шефернакер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Вибори проходять через два місяці. Побачимо. Найближчі дні будуть ключовими, і якщо ця хвороба розвиватиметься в Польщі, ми будемо спостерігати за цим і ухвалювати подальші рішення. Сьогодні такого рішення немає, але це не означає, що воно виключене", - сказав Шефернакер на приватному радіо RMF FM.

У Польщі зафіксовано 84 випадки коронавірусу, зокрема два випадки смерті.

"Сьогодні ніхто не думає про вибори, всі думають, як зупинити цю епідемію", - додав Шефернакер.

Уряд Польщі заявив у п’ятницю, що закриває кордони для іноземців.

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Теми: Польща коронавірус вибори


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