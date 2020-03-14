В правительстве Польши не исключают переноса президентских выборов

Польша не может исключать перенос президентских выборов, намеченных на май, из-за пандемии коронавируса, хотя никаких таких решений еще не принимали.

Об этом заявил в субботу заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Выборы проходят через два месяца. Посмотрим. Ближайшие дни будут ключевыми, и если эта болезнь будет развиваться в Польше, мы будем наблюдать за этим и принимать дальнейшие решения. Сегодня такого решения нет, но это не значит, что оно исключено", - сказал Шефернакер на частном радио RMF FM.

В Польше зафиксировано 84 случая коронавируса, в том числе два случая смерти.

"Сегодня никто не думает о выборах, все думают, как остановить эту эпидемию", - добавил Шефернакер.

Правительство Польши заявило в пятницу, что закрывает границы для иностранцев.

Следите за развитием ситуации: Коронавирус в мире: закрытие границ и главные решения правительств. LIVE