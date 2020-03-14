Путін підписав закон про поправки до Конституції
Президент Росії Володимир Путін підписав закон РФ про поправки до Конституції.
Джерело: Інтерфакс
Деталі: Закон "Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади" розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Документ був прийнятий Держдумою 11 березня. Того ж дня він був схвалений Радою Федерації.
14 березня Рада Федерації встановила підсумки розгляду регіональними парламентами закону про зміни до Конституції РФ – всі вони схвалили поправки.
Тепер закон про поправки має бути вивчений Конституційним судом на відповідність фундаментальним положенням Основного закону. У разі позитивного висновку КС РФ буде оголошено загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції.
Передбачається, що воно відбудеться 22 квітня. Громадянам буде запропоновано голосувати щодо пакету поправок в цілому, а не окремо.
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Передісторія:
- 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
- 10 березня Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.
- Сам Путін, виступаючи перед голосуванням, заявив, що нібито не підтримує ідею зняти ліміт числа термінів повноважень президента РФ, але заявив, що президентські терміни можуть бути обнулені, якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.