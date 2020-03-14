Путін підписав закон про поправки до Конституції

Президент Росії Володимир Путін підписав закон РФ про поправки до Конституції.

Джерело: Інтерфакс

Деталі: Закон "Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади" розміщений на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Документ був прийнятий Держдумою 11 березня. Того ж дня він був схвалений Радою Федерації.

14 березня Рада Федерації встановила підсумки розгляду регіональними парламентами закону про зміни до Конституції РФ – всі вони схвалили поправки.

Тепер закон про поправки має бути вивчений Конституційним судом на відповідність фундаментальним положенням Основного закону. У разі позитивного висновку КС РФ буде оголошено загальноросійське голосування щодо поправок до Конституції.

Передбачається, що воно відбудеться 22 квітня. Громадянам буде запропоновано голосувати щодо пакету поправок в цілому, а не окремо.

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