Путіну відкрили шлях для переобрання президентом

Державна Дума Російської Федерації підтримала поправку до Конституції РФ про обнулення президентських термінів.

Чинний президент Росії Володимир Путін, виступаючи перед голосуванням, не підтримав ідею зняти ліміт числа термінів повноважень президента РФ, але заявив, що президентські терміни може бути обнулено, якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.

Джерело: ТАСС, Meduza

Пряма мова Путіна: "Були пропозиції про те, щоб внести зміни до Конституції й продовжити термін чинного президента – зробити це на підставі того, що громадяни проголосують, якщо проголосують, за запропоновану поправку. Так, у квітні відбудеться всеросійське голосування – але в такому випадку вийде, що повноваження президента продовжуються в результаті за фактом безальтернативних виборів. А це, на мій погляд, також не вірно. Не треба цього робити.

У громадян Росії на будь-яких виборах альтернатива завжди повинна бути. Вибори повинні бути відкритими і конкурентними.

Пропозиція, яку висловила Валентина Володимирівна Терешкова, в принципі, теж зрозумілі. Перше: виключити з Конституції кількість термінів, на які може обиратися президент... Формально сьогодні можна було б скасувати обмеження по термінах... Стабільність у пріоритеті, коли у країни багато проблем – а ми ще не все подолали після розвалу Радянського Союзу.

Але коли політична, економічна, соціальна сфера набувають внутрішньої стійкості, зрілості, коли держава стає більш потужною і їй складно завдати шкоди ззовні, тоді на перший план виходить можливість змінності влади. Вона потрібна для розвитку динаміки країни. А ми приймаємо поправки не на рік... І в довгостроковій перспективі суспільство повинно мати гарантії, що регулярна зміна влади буде забезпечена.

Про майбутні покоління нам потрібно подумати. Тому вважаю все ж таки недоцільним прибирати з Конституції обмеження щодо кількості президентських термінів.

Друга пропозиція означає по суті зняти обмеження для будь-якої людини, для будь-якого громадянина, включаючи президента, – і дозволити в майбутньому брати участь у виборах, звісно, відкритих і конкурентних. Зрозуміло, тільки якщо громадяни підтримають таку пропозицію і таку поправку – скажуть "так" у ході загальноросійського голосування 22 квітня.

Цей варіант був би можливий за однієї умови: якщо Конституційний СУД Російської Федерації дасть офіційний висновок, що така поправка не суперечитиме принципам і основним положенням Основного закону. Адже ми приймаємо не нову Конституцію, а лише вносимо в неї значущі, але окремі поправки.

У цілому міняти саму Конституцію, яка свого потенціалу не вичерпала, вважаю недоцільним навіть для вирішення питань про президентську владу".

Деталі: Путін також назвав недоцільними дострокові вибори в Держдуму РФ.

Путін прибув до Держдуми після внесення депутатами поправок до Конституції про дострокові вибори в Держдуму РФ і про обнулення президентських термінів для участі у виборах глави держави за оновленою Конституцією Росії.