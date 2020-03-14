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Кордон не закриватимуть для громадян, які їдуть власним транспортом – РНБО

Субота, 14 березня 2020, 13:50

Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску будуть відкриті для в'їзду в Україну й після 17 березня.

Джерело: сайт РНБО, Урядовий портал

Дослівно РНБО: "17 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин протягом наступних двох тижнів будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску відкриті.

РНБО звертається до всіх громадян України з проханням повернутися до 17 березня 2020 року.

У разі виникнення обставин надзвичайного характеру буде організовано доправлення українських громадян спецрейсами".

Деталі: У РНБО також зазначили, що з початку доби 16 березня протягом наступних двох тижнів припиняється в’їзд на територію України іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, та за окремими рішеннями Міністерства закордонних справ України – акредитованих працівників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій тощо.

Водночас Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у суботу ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Дослівно Урядовий портал: "Документом передбачено: тимчасово закрити з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян);

тимчасово заборонити з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян)".

Деталі: Крім того, на засіданні уряд уповноважив заступника міністра охорони здоров’я, головного санітарно-епідеміологічного лікаря України на здійснення окремих повноважень: щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій. Також доручено визначити уповноважених осіб, які виконуватимуть функції головних державних санітарних лікарів у регіонах.

Українська правда

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Теми: коронавірусРНБОКабінет міністрів
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