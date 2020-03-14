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Границу не будут закрывать для граждан, едущих собственным транспортом – СНБО

Суббота, 14 марта 2020, 13:50

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты для въезда в Украину и после 17 марта.

Источник: сайт СНБО, Правительственный портал

Дословно СНБО: "17 марта 2020 года с 00 часов 00 минут в течение следующих двух недель будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами".

Детали: В СНБО также отметили, что с начала суток 16 марта в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины – аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

В то же время Кабинет министров на внеочередном заседании в субботу принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Дословно Правительственный портал: "Документом предусмотрено: временно закрыть с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 по 3 апреля пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан);

временно запретить с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 по 3 апреля пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан)".

Детали: Кроме того, на заседании правительство уполномочило замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Украины на осуществление отдельных полномочий: по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах.

Украинская правда

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Темы: коронавирусСНБОКабинет министров
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